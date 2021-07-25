«Спартак» начал чемпионат России с поражения впервые за 10 лет

Вчера, 24 июля, «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани (0:1) в первом туре РПЛ нового сезона.

Красно-белые начали чемпионат России с поражения впервые с 2011 года. В первой встрече переходного сезона-2011/2012 «Спартак» на выезде разгромно проиграл «Ростову» (0:4). Тогда москвичей возглавлял сегодняшний наставник «Ростова» и новоиспечённый главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Счёт в матче «Рубин» — «Спартак» был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.

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