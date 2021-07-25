«Спартак» начал чемпионат России с поражения впервые за 10 лет

Вчера, 24 июля, «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани (0:1) в первом туре РПЛ нового сезона.
Красно-белые начали чемпионат России с поражения впервые с 2011 года. В первой встрече переходного сезона-2011/2012 «Спартак» на выезде разгромно проиграл «Ростову» (0:4). Тогда москвичей возглавлял сегодняшний наставник «Ростова» и новоиспечённый главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Счёт в матче «Рубин» — «Спартак» был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.
РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.
- 25 июля 2021
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:54
-
11:31
-
11:17
-
10:56
-
10:53
-
10:45
-
10:17
-
09:50
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
09:00
-
02:40
-
01:56
-
01:21
-
01:13
-
01:00
-
00:58
-
00:49
-
00:31
-
00:12
-
00:06
-
00:01
-
00:01
- 24 июля 2021
-
23:53
-
23:49
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:31