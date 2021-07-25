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Кристиан Пулишич: с нетерпением жду старта сезона в АПЛ, готов взяться за дело с «Челси»

Кристиан Пулишич: с нетерпением жду старта сезона в АПЛ, готов взяться за дело с «Челси»
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич рассказал о подготовке команды перед стартом сезона в чемпионате Англии.

«С нетерпением жду начала сезона, готов взяться за дело. В этом году у меня была первая полноценная предсезонная подготовка в „Челси“. Благодаря этому я получил хороший шанс прийти в лучшую форму перед стартом сезона. Такова моя цель. Цель команды — уверенно начать сезон. Думаю, команда выглядит хорошо. Теперь нужно сосредоточиться на правильном завершении подготовки к новому сезону», — приводит слова Пулишича пресс-служба «Челси».

Новый сезон АПЛ стартует 13 августа. В первом матче нового сезонакоторого «Брентфорд» встретится с «Арсеналом». Лондонский «Челси» в матче 1-го тура АПЛ сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 14 августа.

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