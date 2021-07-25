Английские СМИ обвиняют «Манчестер Сити» в нарушении финансового фэйр-плей

Английское издание Daily Mail опубликовало данные электронных писем, которые могут доказать, что «Манчестер Сити» нарушал финансовый фэйр-плей.

Так электронные письма от одного из членов обнародованной переписки, датируемой сезоном-2011/2012, показывают, что доход от спонсорской поддержки Etihad Shirt составил £ 4 млн вместо £ 12 млн, заявленных клубом. Тогда командой руководил нынешний наставник сборной Италии Роберто Манчини, а «Сити» стал чемпионом по итогам сезона.

Напомним, в 2020 году УЕФА на два года запретил «Манчестер Сити» участвовать в Лиге чемпионов из-за аналогичных нарушений. В ходе расследования УЕФА пришёл к выводу, что клуб предоставлял неверную отчётность с 2012 по 2016 год. Позже наказание было заменено на крупный штраф.

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