А. Кержаков похвалил Федотова и Нобоа перед матчем «Нижнего Новгорода» с «Сочи»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о подготовке к матчу 1-го тура РПЛ с «Сочи» и поделился мнением о сопернике.
«Мы провели два подготовительных сбора. Так что с точки зрения функциональной готовности проблем, думаю, не будет. А в остальном – всё покажет игра, футбольное поле. Самое главное для ребят – справиться с волнением, ведь многие из них ещё не играли на таком высоком уровне.
Что касается «Сочи», то его возглавляет очень хороший специалист – Владимир Федотов. Игроки достаточно давно вместе в этом составе, так что команда нам будет противостоять сыгранная, обученная. Футболисты знают требования главного тренера. Есть исполнители, которые в одиночку могут решить исход встречи. К примеру, Кристиан Нобоа: он ведёт игру сочинской команды. Да и пятое место по итогам прошлого сезона говорит само за себя. В этом сезоне южане с уверенной победы начали свой путь в еврокубках. Нас ждёт встреча с очень серьёзным соперником. Но ребята готовы выполнить то, что мы от них требуем.
Самая большая проблема – это ограничение по количеству зрителей на игру с «Сочи» до 500 человек. Хочется, чтобы болельщиков на трибунах было гораздо больше. Очень надеюсь, что скоро всё это закончится, и тогда и болельщики, и футболисты смогут наслаждаться игрой на стадионе в полном объеме», — цитирует Кержакова пресс-служба клуба.
Встреча «Нижнего» и «Сочи» пройдёт 26 июля. Начало — в 19:00 мск.
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