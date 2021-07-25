Буффон признался, что мечтает выступить в составе сборной Италии на ЧМ-2022
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Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон признался, что хотел бы выступить в составе сборной Италии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Манчини сотворил нечто неординарное на чемпионате Европы, и в свои 43 года я не перестану говорить: „Я здесь, позвоните мне“. Я могу мечтать благодаря чемпионату мира. Иначе зачем я играю? Вернуть „Парму“ в Серию, и что потом? Почти наверняка Манчини не позовёт меня, у него есть свои люди, своя команда, но мне достаточно знать, что впереди чемпионат мира, чтобы продолжать мечтать», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Буффон вызывался в сборную Италии с 1997 по 2018 год. В 2006 году в составе национальной команды голкипер стал чемпионом мира.
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