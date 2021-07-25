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Сборная Франции вырвала победу в матче олимпийского футбольного турнира с ЮАР

Сборная Франции вырвала победу в матче олимпийского футбольного турнира с ЮАР
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В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Франции встречалась с командой ЮАР. Игра прошла на стадионе «Сайтама» в Сайтаме (Япония) и завершилась победой французской команды со счётом 4:3.

За сборную ЮАР голы забили футболисты Кобамело Кодисанг, Эвиденс Макгопа и Тебохо Мокоена. На 41-й минуте матча пенальти не сумел реализовать игрок команды ЮАР Лютер Сингх. За французскую команду хет-трик оформил нападающий Андре-Пьер Жиньяк, а победный гол в компенсированное время встречи забил полузащитник Тежи Саванье.

В другом матче тура сборная Новой Зеландии проиграла национальной команде Гондураса. Встреча, прошедшая на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония), завершилась в пользу команды из Центральной Америки со счётом 3:2.

Олимпийские игры (м). Группа A. 2-й тур
25 июля 2021, воскресенье. 11:00 МСК
Франция U23
Окончен
4 : 3
ЮАР U23
0:1 Кодисанг – 53'   1:1 Жиньяк – 57'   1:2 Макгопа – 73'   2:2 Жиньяк – 78'   2:3 Мокоена – 82'   3:3 Жиньяк – 86' (пен)   4:3 Саванье – 90+2'
Олимпийские игры (м). Группа B. 2-й тур
25 июля 2021, воскресенье. 11:00 МСК
Новая Зеландия U23
Окончен
2 : 3
Гондурас U23
1:0 Кэкачей – 10'   1:1 Пальма – 45'   2:1 Вуд – 49'   2:2 Обрегон – 78'   2:3 Ривас – 87'
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