Сборная Франции вырвала победу в матче олимпийского футбольного турнира с ЮАР

В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Франции встречалась с командой ЮАР. Игра прошла на стадионе «Сайтама» в Сайтаме (Япония) и завершилась победой французской команды со счётом 4:3.



За сборную ЮАР голы забили футболисты Кобамело Кодисанг, Эвиденс Макгопа и Тебохо Мокоена. На 41-й минуте матча пенальти не сумел реализовать игрок команды ЮАР Лютер Сингх. За французскую команду хет-трик оформил нападающий Андре-Пьер Жиньяк, а победный гол в компенсированное время встречи забил полузащитник Тежи Саванье.



В другом матче тура сборная Новой Зеландии проиграла национальной команде Гондураса. Встреча, прошедшая на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония), завершилась в пользу команды из Центральной Америки со счётом 3:2.