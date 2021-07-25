А. Березуцкий: узнал о назначении в ЦСКА на два часа раньше, чем это появилось в прессе

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, как узнал о назначении в клуб.
«Насколько было неожиданно? Я узнал о назначении на два часа раньше, чем всё появилось в прессе. Да, было неожиданно, но мне предложили работу не президентом клуба, баскетбольным или хоккейным тренером и не какой-то иной вид деятельности, в котором я не разбираюсь.
Возможно, кто-то из читателей не в курсе, но ещё когда мы с братом играли в футбол, то есть до момента, когда завершили игровую карьеру, мы уже пошли обучаться в академию тренерского мастерства. А через несколько месяцев после того, как мы закончили, у нас уже была категория A. Естественно, если бы тогда не было планов тренировать, ни о какой учёбе и трате времени на всё это речи бы не шло.
Волнение? Всё очень просто: перед любой игрой, даже когда ты просто выходишь на сборах против команды «Бешеный потенциал», ты всё равно переживаешь, потому что у тебя есть какой-то уровень, его надо показывать, стабильно держать. Но с первым касанием мяча на футбольном поле все сомнения, волнения уходят. Я называю это «сделать первый шаг». Когда я дал своё согласие руководству и этот шаг сделал, уже ни переживаний, ни сомнений не было, — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.
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- 25 июля 2021
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