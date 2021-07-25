Сборная Бразилии с Малкомом не смогла обыграть Кот-д'Ивуар в олимпийском матче

В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Бразилии встречалась с командой Кот-д'Ивуара. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась с ничейным результатом 0:0.
Примечательно, что большую часть матча номинальные хозяева провели в меньшинстве. На 14-й минуте прямую красную карточку получил бразильский полузащитник Дуглас Луис. Однако на 79-й минуте составы уравнялись — у Кот-д'Ивуара был удалён хавбек Эбу Куасси, который получил вторую жёлтую карточку спустя 14 минут после первого «горчичника».
За Бразилию сыграл нападающий «Зенита» Малком. Форвард петербуржцев вышел на 74-й минуте. Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс остался в запасе.
После двух туров олимпийского турнира у Бразилии и Кот-д'Ивуара по четыре очка, они занимают первую и вторую строчку в таблице группы D соответственно.
- 25 июля 2021
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