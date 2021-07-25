Салихова заявила, что директор «Спартака» не планировал продлевать контракт с Джикией

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов не планировал продлевать контракт с защитником и капитаном команды Георгием Джикией.

«В трансферном плане Попова он (Джикия) был на выход. Да-да, капитан в юбилейный год — не продление контракта. Мне пришлось громко уйти из клуба, чтобы Попов был вынужден пересмотреть трансферный план. Повторить шокотерапию Цорна, когда ключевые игроки покинули клуб, мне не хотелось», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. За время нахождения в московском клубе Георгий провёл 134 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

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