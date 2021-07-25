Тренер «Фиорентины» Итальяно: Кокорин может быть основным нападающим команды

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился мнением о перспективах российского нападающего Александра Кокорина в итальянской команде.
«Саша может быть основным нападающим команды, у него есть качества для этого. Сыгранность придёт со временем. Кокорин должен хорошо атаковать, действуя у ворот и опускаясь в глубину. Нападающие должны выполнять свою главную функцию, а именно забивать голы», — приводит слова Итальяно Firenze Viola.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 25 июля 2021
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