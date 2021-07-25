Сборная Испании одолела Австралию в матче олимпийского футбольного турнира
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В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Австралии встречалась с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония) и завершилась победой испанской сборной со счётом 1:0.
На 81-й минуте встречи единственный гол забил нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль. Результативную передачу отдал форвард Марко Асенсио.
Сборная Испании набрала 4 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы С. Австралия (3) — на 2-м месте. Соперниками национальных команд по группе С являются сборные Аргентины (3) и Египта (1).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года.
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