Сборная Испании одолела Австралию в матче олимпийского футбольного турнира

В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Австралии встречалась с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония) и завершилась победой испанской сборной со счётом 1:0.



На 81-й минуте встречи единственный гол забил нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль. Результативную передачу отдал форвард Марко Асенсио.



Сборная Испании набрала 4 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы С. Австралия (3) — на 2-м месте. Соперниками национальных команд по группе С являются сборные Аргентины (3) и Египта (1).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года.