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«Линией одной». ЦСКА сделал видео для болельщиков в преддверии старта нового сезона РПЛ

«Линией одной». ЦСКА сделал видео для болельщиков в преддверии старта нового сезона РПЛ
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Пресс-служба ЦСКА сделала видео для болельщиков команды в преддверии первого матча в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Закадровый голос в ролике принадлежит вратарю и капитану команды Игорю Акинфееву. Видео называется «Линией одной».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ЦСКА.

Сегодня, 25 июля, ЦСКА в 1-м туре РПЛ сыграет с «Уфой». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут ассистенты Роман Милюченко и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Сергей Цыганок. Отвечать за VAR будет Артём Любимов, ему поможет Тихон Калугин.

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