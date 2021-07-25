Сборная Мексики проиграла Японии в матче футбольного турнира Олимпиады

В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Японии встречалась с национальной командой Мексики. Игра прошла на стадионе «Сайтама» в Сайтаме (Япония) и завершилась победой японской команды со счётом 2:1.
На 6-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Японии Такефуса Кубо. На 12-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота мексиканской команды, который успешно реализовал японский форвард Рицу Доан. На 68-й минуте прямую красную карточку получил защитник сборной Мексики Хоан Васкес. На 85-й минуте единственный гол за Мексику забил нападающий Роберто Альварадо.
В другом матче тура сборная Румынии проиграла национальной команде Южной Кореи. Встреча, прошедшая на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония), завершилась со счётом 4:0 в пользу азиатской команды.
- 25 июля 2021
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