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Сборная Мексики проиграла Японии в матче футбольного турнира Олимпиады

Сборная Мексики проиграла Японии в матче футбольного турнира Олимпиады
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В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Японии встречалась с национальной командой Мексики. Игра прошла на стадионе «Сайтама» в Сайтаме (Япония) и завершилась победой японской команды со счётом 2:1.

На 6-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Японии Такефуса Кубо. На 12-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота мексиканской команды, который успешно реализовал японский форвард Рицу Доан. На 68-й минуте прямую красную карточку получил защитник сборной Мексики Хоан Васкес. На 85-й минуте единственный гол за Мексику забил нападающий Роберто Альварадо.

В другом матче тура сборная Румынии проиграла национальной команде Южной Кореи. Встреча, прошедшая на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония), завершилась со счётом 4:0 в пользу азиатской команды.

Олимпийские игры (м). Группа A. 2-й тур
25 июля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Япония U23
Окончен
2 : 1
Мексика U23
1:0 Кубо – 6'   2:0 Доан – 12' (пен)   2:1 Альварадо – 85'
Удаления: нет / Васкес – 68'
Олимпийские игры (м). Группа B. 2-й тур
25 июля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Румыния U23
Окончен
0 : 4
Южная Корея U23
0:1 Марин – 27' (автогол)   0:2 Сан – 59'   0:3 Ин – 84' (пен)   0:4 Ин – 90'
Удаления: Георге – 45' / нет
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