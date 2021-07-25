Сборная Германии обыграла Саудовскую Аравию в матче олимпийского футбольного турнира

В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Саудовской Аравии встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2.



За сборную Саудовской Аравии дубль оформил полузащитник Сами Аль-Наджи. За немецкую национальную команду голы забили Надим Амири, Рагнар Ахе и Феликс Удуохай. На 67-й минуте главный арбитр встречи удалил с поля защитника сборной Германии Амоса Пипера.



Сборная Германии набрала 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. Саудовская Аравия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками национальных команд по группе D являются сборные Бразилии (4) и Кот-д'Ивуара (4).