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Сборная Германии обыграла Саудовскую Аравию в матче олимпийского футбольного турнира

Сборная Германии обыграла Саудовскую Аравию в матче олимпийского футбольного турнира
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В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Саудовской Аравии встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2.

За сборную Саудовской Аравии дубль оформил полузащитник Сами Аль-Наджи. За немецкую национальную команду голы забили Надим Амири, Рагнар Ахе и Феликс Удуохай. На 67-й минуте главный арбитр встречи удалил с поля защитника сборной Германии Амоса Пипера.

Сборная Германии набрала 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. Саудовская Аравия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками национальных команд по группе D являются сборные Бразилии (4) и Кот-д'Ивуара (4).

Олимпийские игры (м). Группа D. 2-й тур
25 июля 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Саудовская Аравия U23
Окончен
2 : 3
Германия U23
0:1 Амири – 12'   1:1 Аль-Наджи – 30'   1:2 Ахе – 43'   2:2 Аль-Наджи – 50'   2:3 Удуохай – 75'
Удаления: нет / Пипер – 67'
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