Сборная Германии обыграла Саудовскую Аравию в матче олимпийского футбольного турнира
Поделиться
В матче 2-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сборная Саудовской Аравии встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2.
За сборную Саудовской Аравии дубль оформил полузащитник Сами Аль-Наджи. За немецкую национальную команду голы забили Надим Амири, Рагнар Ахе и Феликс Удуохай. На 67-й минуте главный арбитр встречи удалил с поля защитника сборной Германии Амоса Пипера.
Сборная Германии набрала 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D. Саудовская Аравия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками национальных команд по группе D являются сборные Бразилии (4) и Кот-д'Ивуара (4).
Комментарии
- 25 июля 2021
-
17:00
-
16:38
-
16:29
-
16:28
-
16:14
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:22
-
14:53
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
13:53
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:44
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:54
-
11:31
-
11:17
-
10:56
-
10:53
-
10:45
-
10:17
-
09:50
-
09:30
-
09:28
-
09:20
Партнерский контент