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«Бешикташ» ведёт переговоры с Годином. Уругвайца хотел купить ЦСКА

«Бешикташ» ведёт переговоры с Годином. Уругвайца хотел купить ЦСКА
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Турецкий «Бешикташ» ведёт переговоры с уругвайским защитником «Кальяри» Диего Година, сообщает итальянский журналист Руди Галетти в «Твиттере».

Игроку нравится вариант с «Бешикташем». Турецкий клуб предложил уругвайцу € 3 млн в год, футболист раздумывает над сделкой.

Сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к Годину. Армейцы сделали предложение по 35-летнему уругвайцу. Контракт Година с «Кальяри» закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол.

Защитник перешёл из «Интера» в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин выступал за «Интер» с 2019 года, в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.

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