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«Крылья Советов» объявили об уходе Дмитрия Ефремова

«Крылья Советов» объявили об уходе Дмитрия Ефремова
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Полузащитник Дмитрий Ефремов покинул самарские «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» и полузащитник Дмитрий Ефремов договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Футболист покидает нашу команду. Дмитрий Ефремов провёл за «Крылья» пять матчей. Наш клуб желает Дмитрию удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Крылья Советов» объявили о подписании Ефремова в феврале.

Ефремов является воспитанником академии им. Коноплева. Выступал за московский ЦСКА, в котором становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе чешского «Слована» завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии. Также Дмитрий Ефремов выступал за «Оренбург», «Урал» и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную сборную России.

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