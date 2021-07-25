Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кокорин — в стартовом составе «Фиорентины» на матч с командой из 4-го дивизиона Италии

Кокорин — в стартовом составе «Фиорентины» на матч с командой из 4-го дивизиона Италии
Комментарии

Пресс-служба «Фиорентины» в «Твиттере» опубликовала стартовый состав команды на товарищеский матч с «Фолиньо» из четвёртого дивизиона Италии.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. Российский нападающий Александр Кокорин выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Фиорентины»: Терраччано, Венути, Миленкович, Игор, Терзич, Бьянко, Дункан, Бонавентура, Кальехон, Кокорин, Соттил.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Тренер «Фиорентины» Итальяно: Кокорин может быть основным нападающим команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021