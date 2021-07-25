Кокорин — в стартовом составе «Фиорентины» на матч с командой из 4-го дивизиона Италии

Пресс-служба «Фиорентины» в «Твиттере» опубликовала стартовый состав команды на товарищеский матч с «Фолиньо» из четвёртого дивизиона Италии.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. Российский нападающий Александр Кокорин выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Фиорентины»: Терраччано, Венути, Миленкович, Игор, Терзич, Бьянко, Дункан, Бонавентура, Кальехон, Кокорин, Соттил.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.