Кокорин — в стартовом составе «Фиорентины» на матч с командой из 4-го дивизиона Италии
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Пресс-служба «Фиорентины» в «Твиттере» опубликовала стартовый состав команды на товарищеский матч с «Фолиньо» из четвёртого дивизиона Италии.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. Российский нападающий Александр Кокорин выйдет на поле с первых минут.
Стартовый состав «Фиорентины»: Терраччано, Венути, Миленкович, Игор, Терзич, Бьянко, Дункан, Бонавентура, Кальехон, Кокорин, Соттил.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
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