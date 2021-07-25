Президент «Урала»: надо просто снимать клубы-банкроты с РПЛ и всё

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о клубах РПЛ с финансовыми проблемами.
«Нет ли опасений, что предстоящий сезон РПЛ придётся заканчивать с «хромой уткой»? Нельзя этого бояться, надо просто снимать банкротов и всё. Я один за это высказался, когда лига решала по «Тамбову». Люди и клубы будут банкротиться во все времена, сегодня есть деньги, завтра нет — это жизнь, зачем её искусственно продлевать? Нашли для «Тамбова» средства, команда проиграла все 11 матчей, кому стало легче?
Ещё до того, как «Урал» вышел в РПЛ, была возможность сделать это с четвертого или пятого места. Меня спросили: «Пошел бы?». — «Конечно». Поднялся бы с небольшими деньгами, посмотрел бы, как выглядим в Премьер-Лиге, как отнесутся болельщики, получил бы опыт. Даже если бы вылетели в первый сезон, это тоже развитие. Так же и «Нижний» сейчас. Что ему терять? Хороший город, новый стадион, не самая последняя область, многие другие беднее. Вы уж бросьте писать письма, найдите средства, ребята, в Нижнем они точно есть. И губернатор, слышал, заинтересован», — цитирует Иванова «Матч ТВ».
- 25 июля 2021
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