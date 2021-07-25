Тренер «Ахмата» высказался о предстоящем матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Мне нравится футбол «Крыльев», город Самара, болельщики. Я провёл здесь хороший рабочий отрезок. Но для нас любой матч — принципиальный, за победу всегда дают 3 очка», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Крыльев Советов» в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 25 июля, состоится матч «Крылья Советов» — «Ахмат». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» выступали в Футбольной национальной лиге и стали чемпионами, благодаря чему вновь вернулись в Российскую Премьер-Лигу. «Ахмат» набрал в минувшем сезоне РПЛ 40 очков и финишировал на 11-й строчке.