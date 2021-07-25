Заболотный и Чалов — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Уфой», Влашич — в запасе

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 1-го тура РПЛ. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич остался в запасе.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Бохинен, Заболотный, Чалов.

Запасные: Боков, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Влашич, Зайнутдинов, Яковлев, Эджуке.

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Саплинов, Мрзляк, Милетич.

Запасные: Кузнецов, Никитин, Ботака-Иобома, Голубев, Агаларов, Фищенко, Бизоза, Жамалетдинов, Касинтура.

Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут ассистенты Роман Милюченко и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Сергей Цыганок. Отвечать за VAR будет Артём Любимов, ему поможет Тихон Калугин.