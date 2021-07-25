Пиняев сфотографировался с Яя Туре перед матчем с «Ахматом»

16-летний нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сфотографировался с тренером «Ахмата» Яя Туре перед матчем 1-го тура РПЛ.
«Яя Туре был в «Манчестер Сити», Сергей Пиняев — в «Манчестер Юнайтед». Встретились в Самаре», — говорится в подписи к фото, опубликованному в «твиттере» «Крыльев Советов».
Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с 16-летним нападающим Сергеем Пиняевым, который ранее выступал за «Чертаново». По его словам, Сергей быстро адаптировался в команде.
Пиняев в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 800 тыс.
- 25 июля 2021
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