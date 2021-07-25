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Кокорин попал в перекладину и заработал пенальти в товарищеском матче за «Фиорентину»

Кокорин попал в перекладину и заработал пенальти в товарищеском матче за «Фиорентину»
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Сегодня, 25 июля, «Фиорентина» провела товарищеский матч с клубом «Фолиньо» из четвёртого итальянского дивизиона. Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе и был заменён после перерыва.

За первый тайм Кокорин успел запомниться болельщикам «фиалок» несколькими действиями. На 37-й минуте Александр заработал пенальти, который реализовал Джакомо Бонавентура. А на 45-й минуте россиянин головой пробил в перекладину, замыкая в падении фланговую подачу.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.

В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

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