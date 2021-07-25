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Журналист Казаков: «Краснодар» заплатил за Кордобу € 10,5 млн. Деньги в клубе считают

Журналист Казаков: «Краснодар» заплатил за Кордобу € 10,5 млн. Деньги в клубе считают
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Журналист Илья Казаков прокомментировал информацию, что «Герта» получила от «Краснодара» € 15 млн за трансфер нападающего Джона Кордобы.

«Нет, «Краснодар» столько не платил. Хашиг вообще-то один из самых сильных переговорщиков в нашем футболе. А деньги в клубе считают. Рассказали, что переговоры с Бобичем шли шесть часов — и «Краснодар» навязал свои условия — € 10,5 млн за всё. Со всеми выплатами — солидарными, агентскими. Сильное приобретение, сегодня было видно», — написал Казаков в телеграм-канале.

Кордоба подписал с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне колумбиец в 21 матче Бундеслиги забил за немецкий клуб девять мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 15 млн. Футболист является воспитанником клуба «Энвигадо». По ходу карьеры он также выступал за «Эспаньол», «Гранаду», «Майнц» и «Кёльн».

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