Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на матч ЦСКА – «Уфа».

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ «ЧЕМПИОНАТ»

Ранее СМИ писали об интересе армейского клуба к кандидатуре Черчесова, но после этого главным тренером ЦСКА был назначен Алексей Березуцкий, который сегодня дебютирует во главе армейцев на официальном уровне.

Напомним, сегодня, 25 июля, московский ЦСКА принимает на своём поле «Уфу». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогают ему ассистенты Роман Милюченко и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Сергей Цыганок. Отвечает за VAR Артём Любимов, ассистент — Тихон Калугин.