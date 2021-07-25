Марио Фернандес проводит 300-й матч за ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вышел в стартовом составе армейцев на матч 1-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча стала для футболиста 300-й за московский клуб, о чём сообщила пресс-служба ЦСКА.
В феврале ЦСКА объявил о продлении контракта с Марио Фернандесом. Новое соглашение армейцев с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Предыдущий договор истекал летом 2022 года.
Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио», за который выступал в начале карьеры. В составе московской команды уроженец Бразилии к настоящему моменту трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. В 2016 году Марио получил российское гражданство, а со следующего года стал вызываться в сборную.
В прошлом сезоне Фернандес провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, забил гол и отдал голевую передачу.
- 25 июля 2021
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
20:57
-
20:49
-
20:42
-
20:35
-
20:35
-
20:25
-
20:16
-
20:12
-
19:53
-
19:47
-
19:29
-
19:28
-
18:54
-
18:46
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
17:45
-
17:39
-
17:31
-
17:27
-
17:00
-
16:38
-
16:29
-
16:28
-
16:14
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:22
-
14:53