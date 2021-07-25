Марио Фернандес проводит 300-й матч за ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вышел в стартовом составе армейцев на матч 1-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча стала для футболиста 300-й за московский клуб, о чём сообщила пресс-служба ЦСКА.

В феврале ЦСКА объявил о продлении контракта с Марио Фернандесом. Новое соглашение армейцев с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Предыдущий договор истекал летом 2022 года.



Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио», за который выступал в начале карьеры. В составе московской команды уроженец Бразилии к настоящему моменту трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. В 2016 году Марио получил российское гражданство, а со следующего года стал вызываться в сборную.



В прошлом сезоне Фернандес провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, забил гол и отдал голевую передачу.