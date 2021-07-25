Гончаренко прокомментировал разгромную победу «Краснодара» в первом туре РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал уверенную победу «быков» в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:0).
«Результат не должен нас обманывать, игра могла качнуться как в одну, так и в другую сторону. Нас выручил Матвей Сафонов, отразив пенальти. Когда мы повели, мы стали более раскрепощённо и более качественно играть. Может, стартовый тур сказался на зажатости. Путём замен мы смогли ускорить игру, а те моменты, которые нам выпали, — реализовать. Доволен результатом, особенно тем, что заменами мы усилили игру.
Дебют Кордобы? Очень хорошо за мячи цеплялся, действовал агрессивно в атаке. Это хорошее для нас приобретение, надеюсь, продолжит в том же духе Джон», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
- 25 июля 2021
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