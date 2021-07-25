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«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в первом матче после возвращения в РПЛ

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в первом матче после возвращения в РПЛ
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В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» проиграли «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 6-й минуте первый гол забил хавбек «Ахмата» Даниил Уткин. Начудили защитники хозяев у линии штрафной, мяч отлетел к Уткину и тот в касание вколотил его в верхний ближний угол метров с пятнадцати. На 20-й минуте Мохамед Конате головой замкнул из пределов вратарской фланговый навес и увеличил преимущество грозненцев. В начале второго тайма Владислав Сарвели отыграл один мяч. Иван Сергеев пробил в голкипера с угла вратарской, на добивании Сарвели переправил мяч в ворота с близкого расстояния.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогали ему ассистенты Егор Болховитин и Алексей Ширяев. Резервный рефери — Кирилл Силантьев. Отвечал за VAR Евгений Турбин, ему помогал Валерий Данченко.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» выступали в Футбольной национальной лиге и заняли там первое место, благодаря чему вновь вернулись в Российскую Премьер-Лигу. «Ахмат» набрал в минувшем сезоне РПЛ 40 очков и финишировал на 11-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
25 июля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 6'   0:2 Конате – 20'   1:2 Сарвели – 49'
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