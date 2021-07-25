«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в первом матче после возвращения в РПЛ

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» проиграли «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 6-й минуте первый гол забил хавбек «Ахмата» Даниил Уткин. Начудили защитники хозяев у линии штрафной, мяч отлетел к Уткину и тот в касание вколотил его в верхний ближний угол метров с пятнадцати. На 20-й минуте Мохамед Конате головой замкнул из пределов вратарской фланговый навес и увеличил преимущество грозненцев. В начале второго тайма Владислав Сарвели отыграл один мяч. Иван Сергеев пробил в голкипера с угла вратарской, на добивании Сарвели переправил мяч в ворота с близкого расстояния.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогали ему ассистенты Егор Болховитин и Алексей Ширяев. Резервный рефери — Кирилл Силантьев. Отвечал за VAR Евгений Турбин, ему помогал Валерий Данченко.



В прошлом сезоне «Крылья Советов» выступали в Футбольной национальной лиге и заняли там первое место, благодаря чему вновь вернулись в Российскую Премьер-Лигу. «Ахмат» набрал в минувшем сезоне РПЛ 40 очков и финишировал на 11-й строчке.