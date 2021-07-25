«Казарцеву надо повесить свисток на гвоздь». Арбитр Федотов — о матче «Урал» — «Краснодар»

Арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейство Василия Казарцева в матче 1-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» (0:3).

«Казарцев в игре «Урала» и «Краснодара» зажигал, это просто беспредел, — говорит эксперт. — Он вообще не разбирался в единоборствах. Либо он дурак, либо должен сказать, что завершает карьеру судьи.

На 43-й минуте игрок «Краснодара» в своей штрафной сфолил по неосторожности – попал сопернику по голеностопу. Казарцев продолжил игру, но VAR исправил ситуацию – 11-метровый назначен правильно. Но вопрос здесь не в том, за что назначен пенальти, а к позиции судьи. Казарцев, вместо того, чтобы чуть-чуть сдвинуться и увидеть единоборство, просматривал эпизод на корточках. Он вообще сегодня не бегал, будто бы звезда, которой это не нужно.

На 69-й минуте смотрели эпизод с падением Черникова в штрафной «Урала», но там всё было правильно: борьба была обоюдной.

А на 93:30 судья устроил полный беспредел! Нельзя не разбираться в таких единоборствах! Игрок «Урала, пытаясь сыграть в мяч, пролетел мимо, а игрок «Краснодара» сам ударил соперника и потом упал. Как такое может быть нарушением? Они не понимают, что делают? Так нельзя. Казарцев должен повесить свисток на гвоздь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.