Тренер «Урала» — о матче с «Краснодаром»: игра разделилась на до пенальти и после него

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3).
«Так и думал, что играть будет сложно. Соперник мотивированный. Моментов у нас было не так много, но, тем не менее, были. 11-метровый надо было забивать, конечно. Без забитых мячей сложно рассчитывать на положительный результат.
Игра разделилась до пенальти и после? Конечно, всё могло быть по-другому. Во втором тайме мы создавали моменты, но надо доводить до конца просто. Новички Агеев и Железнов неплохо вошли в игру. Жалко, что проиграли. Поздравляю ребят с дебютом», — приводит слова Юрия Матвеева «Матч ТВ».
Напомним, в следующем туре РПЛ «Уралу» предстоит встретиться с «Нижним Новгородом».
- 25 июля 2021
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