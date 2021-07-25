Итальяно: Кокорин мог забить 3-4 гола. Он должен задать себе вопрос о результативности

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче с «Фолиньо» (11:0).

«С ним произошло то же самое, что и с Душаном Влаховичем. Сегодня он мог забить три-четыре мяча: я думаю, он должен задать себе вопрос о результативности, которая должна быть у нападающего. Он игрок, которому нравится быть связующим в игре, и он заработал пенальти за счёт отличного движения. Думаю, он может играть в этой зоне. На сегодняшний день ему лучше играть вблизи ворот. Но то, что он показывает, является отличным подтверждением того, что мы можем добиться роста в короткие сроки», — цитирует Итальяно сайт болельщиков «Фиорентины».

Сегодня, 25 июля, «Фиорентина» провела товарищеский матч с клубом «Фолиньо» из четвёртого итальянского дивизиона (11:0). Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе и был заменён после перерыва. За первый тайм Кокорин успел запомниться болельщикам «фиалок» несколькими действиями. На 37-й минуте Александр заработал пенальти, который реализовал Джакомо Бонавентура. А на 45-й минуте россиянин головой пробил в перекладину, замыкая в падении фланговую подачу.