Заболотный забил гол в первом официальном матче за ЦСКА

Форвард ЦСКА Антон Заболотный забил гол в ворота «Уфы» в первом официальном матче за армейцев.

На 61-й минуте Алан Дзагоев от угла поля вырезал подачу в центр штрафной, откуда Заболотный, выиграв борьбу в воздухе, головой направил мяч под самую штангу.

31 мая ЦСКА объявил о заключении контракта с Заболотным. Соглашение московского клуба с футболистом рассчитано на три года.



Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». Цвета «Сочи» защищал с 2019 года. В прошлом сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.