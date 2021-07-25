«Рейнджерс» обыграл «Реал», победный гол забил экс-форвард «Спартака»

В товарищеском матче шотландский «Рейнджерс» обыграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1.

На 8-й минуте счёт открыл нападающий мадридцев Родриго. В начале второго тайма ответный гол забил бывший нападающий московского «Спартака» Фэшн Сакала, ему ассистировал Глен Камара. На 75-й минуте защитник «Реала» Начо получил красную карточку. Спустя две минуты нападающий Седрик Иттен вывел «Рейнджерс» вперёд.