«Рейнджерс» обыграл «Реал», победный гол забил экс-форвард «Спартака»
Поделиться
В товарищеском матче шотландский «Рейнджерс» обыграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1.
На 8-й минуте счёт открыл нападающий мадридцев Родриго. В начале второго тайма ответный гол забил бывший нападающий московского «Спартака» Фэшн Сакала, ему ассистировал Глен Камара. На 75-й минуте защитник «Реала» Начо получил красную карточку. Спустя две минуты нападающий Седрик Иттен вывел «Рейнджерс» вперёд.
Комментарии
- 25 июля 2021
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:20
-
22:13
-
21:51
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
20:57
-
20:49
-
20:42
-
20:35
-
20:35
-
20:25
-
20:16
-
20:12
-
19:53
-
19:47
-
19:29
-
19:28
-
18:54
-
18:46
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:22
-
17:45
-
17:39
-
17:31
Партнерский контент