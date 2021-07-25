Сергей Иванов: влияние Орешкина? Решения в ЦСКА принимают Гинер и Бабаев

Член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов после победы ЦСКА в матче с «Уфой» (1:0) прокомментировал назначение Алексея Березуцкого в армейский клуб и отставку Ивицы Олича.

«К назначению Березуцкого отношусь нормально. Тренер без опыта? Опыт — дело наживное. Я ему желаю успехов! Знаю Алексея давно — около 18 лет. Всё будет.



Знаю, почему произошла отставка Олича, но говорить об этом не хочу. Влияние Орешкина? Конечно, решения принимают Гинер и Бабаев. Орешкин, как и я, болельщик ЦСКА, но он не вмешивается в тактические и кадровые решения — на это есть другие люди. При тех финансовых возможностях, а у ЦСКА по сравнению с богатейшими клубами России они ограниченные, решения принимаются правильные.

Что касается Влашича, вам кажется, что он не хочет играть, а мне кажется, что хочет», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.