Тренер «Уфы» прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение своей команды в матче с ЦСКА (0:1).
«Сложная игра получилась. Обе команды хотели победить, играли максимально организованно. У нас были моменты, соперник освежил команду в перерыве. Но пропустили со стандарта, это огорчает.
Повтор момента в штрафной соперника в концовке матча я не смотрел. Любая скамейка среагирует эмоционально в такой ситуации. Но я не знаю, был ли там пенальти.
В первом тайме планировали хорошо двигать мяч. Мы просмотрели все игры ЦСКА на сборах. Во втором тайме не хватило свежести, плюс замены. Пока они неравнозначны», — передаёт слова Стукалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА принимал на своём поле «Уфу». Первый официальный матч армейцев под руководством Алексея Березуцкого проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счётом 1:0.
- 25 июля 2021
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