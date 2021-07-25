«Иди сюда!» Талалаев вступил в перепалку с фанатом «Крыльев Советов»
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев вступил в перепалку с болельщиком «Крыльев Советов» после окончания матча 1-го тура РПЛ (2:1).
Один из фанатов крикнул Талалаеву с трибуны: «Ну что ты «Крылья»-то бросил?» Специалист подошёл поближе и крикнул болельщику: «Иди сюда! Иди сюда, я тебе расскажу!» и жестами пригласил зрителя спуститься с трибуны к полю. Болельщик не стал спускаться, а разгорячённого Талалаева увели с поля сотрудники «Ахмата». Видео было опубликовано в телеграм-канале журналиста Романа Гуськова.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» проиграли «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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