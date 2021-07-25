Сергей Иванов: я за отмену лимита. Не надо устраивать огромную кормушку вокруг футбола
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Член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов после победы ЦСКА в матче с «Уфой» (1:0) прокомментировал проект реформы Российской Премьер-Лиги.
«Карпин в сборной? Я не футбольный болельщик — я больше по баскетболу. Я и раньше говорил, что наш футбол очень переоценён. Из игровых видов спорта он на одном из последних мест.
Реформа РПЛ? Я за отмену лимита. Я за то, чтобы было больше матчей топ-клубов по российским меркам. Российский футбол — это совершенно другой мир. Любые еврокубки вам чётко доказывают, где мы находимся. В рейтинге ФИФА мы находимся на 41 месте — это и есть наше место. Не надо надувать щёки и устраивать огромную кормушку вокруг футбола», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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