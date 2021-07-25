Алексей Березуцкий объяснил отсутствие Влашича в составе ЦСКА на матч с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил отсутствие Николы Влашича в составе на завершившийся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).
«Влашич вчера на тренировке получил лёгкое повреждение, поэтому не смог сыграть. Думаю, будет полностью готов к следующей игре», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Влашич заявил боссам ЦСКА о желании покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. «Милан» хочет взять хавбека в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но ЦСКА требует за Влашича € 30 млн. За такую сумму хорвата готов купить «Монако». Игрока хочет видеть в своей команде его соотечественник Нико Ковач.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
- 25 июля 2021
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