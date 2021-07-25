«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Варана. «Реал» получит € 45-55 млн

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке защитника «Реала» Рафаэля Варана, сообщает Goal.
Несмотря на то что оба клуба не были близки к согласованию условий в начале недели, «Реал» и «МЮ» сильно продвинулись в переговорах. Ожидается, что сумма трансфера составит от € 45 млн до € 55 млн.
Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Реал» не могут прийти к соглашению по трансферу Варана. «Юнайтед» рассчитывал заплатить за француза менее рыночной стоимости, так как у него остался год контракта со «сливочными». В Мадриде считали, что англичане должны предложить около € 70 млн, манкунианцы, в свою очередь, были готовы отдать не более € 40 млн.
Первое предложение, направленное в письменной форме, было отклонено, и обе стороны согласились возобновить переговоры. Сам Варан рассчитывал, что окончательное решение клубы примут до возобновления тренировок, которые стартуют в эти дни.
Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.
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