Талалаев похвалил «Крылья Советов» за игру в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
«Я поздравляю команду «Ахмат» с победой. Хорошая игра со стороны «Крыльев Советов». Рад, что наша команда смогла добиться победы в тяжёлой игре.
Наверное, не только я, но и специалисты в студии признали Карапузова лучшим игроком, я думаю, это справедливо. У Быстрова в первом тайме не всё получалось, но во втором человек раскрепостился и очень активно сыграл. Мы и по ударам превзошли соперника, и по возможностям забить. Наверное, мы были ближе к третьему голу, чем «Крылья» к тому, чтобы забить второй. Нас заставили играть немного не в тот футбол, в который мы хотели играть во втором тайме. Мы перестроили схему, вынуждены были обороняться количеством и качеством. Но я рад, что моя команда проводила ответные атаки, доводила их до ударов и опасных моментов.
Мы видели, что не справляемся с игрой в полуфлангах соперника. Но в стартовом составе у нас были игроки в более оптимальном состоянии, чем остальные. Именно после перерыва не хотели, потому что у нас должны были играть футболисты, которые 60-70 минут более готовы к этому. Мы это сделали, а позже вышли игроки, которые качественно и грамотно сыграли. Впрочем, как и вся команда. Мне очень понравилось. Многие говорят, что там новенькие, старенькие… По-моему, мы были сильны сегодня командой.
Были ли планы мощно прессинговать с первых минут? Ну вы видели, что мы забили голы после отборов на чужой половине и в средней части поля. Был план и на второй тайм продолжить прессинг, но просто не все планы сбываются. Ещё раз отмечу качественную игру «Крыльев», которые всегда в футбол играют. И в последние 15 минут я увидел вариант «Б» у «Крыльев», когда они больше подгружали. Понятно, что все команды развиваются», — приводит слова Талалаева пресс-служба самарского клуба.
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