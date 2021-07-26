Осинькин: наверное, «Крылья Советов» проверяет и футбольный бог

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча 1-го тура Российской Премьер-лиги с «Ахматом» (1:2).



«Игра сразу же пошла по сценарию команды гостей. Мы, наверное, в чём-то сами виноваты. Позволили провести быструю атаку с наших ошибок. Играть с командой «Ахмат» дальше было сложно, потому что она умеет прессинговать, оказывать давление, особенно играя по счёту. К сожалению, дальше мы второй гол пропустили. Насколько он логичен, не знаю. Но в этот момент мы уже хуже контролировали игру.

Этот отрезок, в том числе перед голом и сразу после гола, не могу сказать, что у нас там было много моментов у наших ворот в этот отрезок. Но саму игру мы не контролировали. Но дальше мы смогли вернуться в игру. Мы забили гол, мы создали ещё моменты. Могли, конечно, пропустить ещё. Но в целом, наверное, играя в этот момент по счёту, немного раскрывались, рисковали. Были близки к спасению игру. Такой вот первый матч, который получился не очень хорошим для нас. Мы должны извлекать уроки. Мы должны привыкать к такой манере игры, к тем единоборствам, которые были у соперника. Этого нам с первых минут не хватило.



Почему не удался первый тайм? Я уже частично ответил на этот вопрос. Нас очень раскрыл первый гол. О чём-то характерном нельзя говорить – слишком быстрый он. Наверное, это момент перехода от одной лиги к другой. Градус игры, градус единоборств разный. Здесь, наверное, мы не донастроились, хотя то, о чём мы перед игрой говорили, в целом это как раз такие моменты, как мы должны бороться в такой ситуации. Наверное, нас ещё проверяет и футбольный бог.



Насчёт справиться или не справиться с прессингом, надо говорить об отрезках матча, а не обо всей игре. Более подробно, думаю, не стоит говорить. Получится слишком длинный разговор. По Ежову. Он получил травму, примерно две недели он не тренировался, провёл всего пару тренировок. У нас все должны играть, все умеют играть. Я считаю, что и Липовой не портил. Но, действительно, у Ежова была травма.



Мы с самого начала играли из того, что счёт был в пользу соперника. В этой ситуации соперник максимально сконцентрировался, уплотнился у своих ворот. И чтобы туда дойти, надо было делать достаточно передач. Это уже сейчас дело не в стиле, а в том, сколько территории отдал нам соперник и как мы вынуждены были на это реагировать. Мы в последние минуты выпустили Германа Онугху, упростили игру. Но так играть весь матч нельзя. Мы играем в другой футбол, но для концовки встречи этот отрезок был правильно выстроен. Мы могли спасти игру, но это смена стиля, манеры игры, она связана с тем, что в конце матча именно такого плана давление может принести результат», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».