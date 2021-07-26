Акинфеев поздравил Березуцкого с победным дебютом на посту главного тренера ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил Алексея Березуцкого с победой в первом официальном матче на посту главного тренера клуба. Напомним, в матче первого тура ЦСКА обыграл «Уфу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Победный гол на 61-й минуте забил российский нападающий Антон Заболотный.
«Всех с началом сезона, а Алексея Владимировича — с победным дебютом», — написал Акинфеев в своём «инстаграме».
В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Уфа» сыграет с «Динамо». Оба матча пройдут 31 июля.
Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича, а в июле был утверждён на пост наставника клуба.
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