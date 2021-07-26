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Сборная Канады вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Канады вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
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Национальная команда Канады вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ. На стадии четвертьфинала канадцы отпраздновали победу над сборной Коста-Рики. Встреча прошла в Арлингтоне на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» и завершилась победой канадцев со счётом 2:0.

Сборная Канады открыла счёт в матче на 18-й минуте. Гол в свой актив записал Дэвид Хойлетт. Результативной передачей отметился Стефен Эустакиу. На 68-й минуте Эустакиу забил второй гол, поставив окончательную точку в матче.

Таким образом, Канада вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, а Коста-Рика завершила участие в турнире.

За выход в финал сборная Канады сыграет с Мексикой. Матч состоится 30 июля в Хьюстоне на стадионе «NRG-стэдиум», начало – 5:00 мск.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала
26 июля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
0 : 2
Канада
0:1 Хойлетт – 18'   0:2 Эустакиу – 68'
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