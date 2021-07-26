Сборная Канады вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Национальная команда Канады вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ. На стадии четвертьфинала канадцы отпраздновали победу над сборной Коста-Рики. Встреча прошла в Арлингтоне на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» и завершилась победой канадцев со счётом 2:0.

Сборная Канады открыла счёт в матче на 18-й минуте. Гол в свой актив записал Дэвид Хойлетт. Результативной передачей отметился Стефен Эустакиу. На 68-й минуте Эустакиу забил второй гол, поставив окончательную точку в матче.

Таким образом, Канада вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, а Коста-Рика завершила участие в турнире.

За выход в финал сборная Канады сыграет с Мексикой. Матч состоится 30 июля в Хьюстоне на стадионе «NRG-стэдиум», начало – 5:00 мск.