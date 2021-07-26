«Милан» больше не рассматривает трансфер Кварацхелии

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия больше не входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает Milan News.
По информации источника, в клубе следили за игроком, однако переговоры о его переходе не ведутся и вариант с трансфером не рассматривается. Итальянский клуб ведёт работу по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Брандту. Отмечается, что игрок может пополнить команду на правах аренды.
В минувшем сезоне 20-летний Кварацхелия провёл 23 матча за казанскую команду, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Севилья», «Аякс», «Лидс Юнайтед», мёнхенгладбахская «Боруссия» и ряд других клубов. Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году.
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