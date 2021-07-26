Победы «Краснодара» и ЦСКА на старте РПЛ, пловцы в финале Олимпиады-2020. Главное к утру

В первом туре нового сезона РПЛ «Краснодар» крупно обыграл «Урал», ЦСКА в первом официальном матче тренера Алексея Березуцкого победил «Уфу», а российские пловцы пробились в финал Олимпиады-2020 в Токио — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Краснодар» разгромил «Урал» в матче 1-го тура РПЛ.

2. Гол Заболотного принёс победу ЦСКА в первом матче под руководством Березуцкого.

3. «Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в первом матче после возвращения в РПЛ.

4. Пловцы Колесников и Рылов вышли в финал Олимпиады-2020.

5. Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады в заплыве на 100 м брассом.

6. Саблистка Софья Великая стала третьей россиянкой, вышедшей в 1/4 финала ОИ-2020.

7. Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы олимпийского турнира.

8. Фото: эмоции Байлз, которая вместе со сборной США проиграла россиянкам в квалификации ОИ.

9. Елена Веснина проиграла во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио.

10. Юлия Ефимова — об утренних заплывах на ОИ-2020: к сожалению, деньги решают всё.

11. Мужская сборная России по волейболу победила команду США на Олимпиаде-2020 в Токио.

12. Гедеш, которым интересуется «Зенит», не хочет переезжать в Россию.