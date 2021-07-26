Роналдиньо: Берлускони и Галлиани занимают особое место в сердце. Жду «Монцу» в Серии А
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Бывший футболист «Милана» Роналдиньо признался, что следит за выступлениями итальянской команды.
«Я по-прежнему слежу за «Миланом». У них всё хорошо, это лучший клуб. Надеюсь, что так будет и в будущем. Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани занимают особое место в моём сердце. Жду «Монцу» в Серии А», — приводит слова Роналдиньо Tuttomercatoweb.
Напомним, Роналдиньо выступал за «Милан» с 2008 по 2011 год. В составе миланского клуба футболист стал чемпионом Италии в сезоне-2010/2011. В январе 2018 года Роналдиньо завершил профессиональную карьеру.
«Милан» в 38 матчах набрал 79 очков и занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91).
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