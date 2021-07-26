Сандро Шварц назвал любимое русское слово

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, как обстоят его дела с изучением русского языка.
«Cерьёзный прогресс, шаги вперёд ощутимы. У меня два занятия в неделю с преподавателем по «зуму», если позволяет время — три. Каждый урок длится час, вот буквально сегодня было занятие, на днях — следующее. Основное направление — словарный запас, сейчас я пытаюсь читать на кириллице. А ещё занимаемся грамматикой, уже спрягаю глаголы — «я буду, ты будешь».
Что самое сложное? Когда начал его изучать, мне он показался намного сложнее, чем в итоге. Тут ещё важно твоё окружение: почти все в «Динамо» говорят по-русски, это помогает. Но он всё равно остаётся сложным — вот как раз из-за кириллицы, другого алфавита. Каждый раз, когда выезжаю в Москву, стараюсь читать вывески. Не знаю, правильно ли ставлю ударение и прочее, и даже порой не знаю, что они обозначают — мне главное прочесть.
Любимое русское слово? Часто говорю «быстрее!» — на тренировках особенно и в играх приходится. А любимое — «удачи!» — цитирует Шварца Sport24.
- 26 июля 2021
-
11:00
-
10:50
-
10:47
-
10:42
-
10:13
-
10:02
-
09:44
-
09:40
-
09:28
-
09:23
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
07:35
-
07:23
-
07:14
-
04:34
-
04:09
-
01:19
-
00:56
-
00:47
-
00:34
-
00:19
-
00:17
-
00:02
- 25 июля 2021
-
23:41
-
23:20
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:35
-
22:32
-
22:30