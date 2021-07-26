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«Нижний Новгород» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Нижний Новгород» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 26 июля, состоится матч «Нижний Новгород» — «Сочи». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев и Илья Елеференко. Резервный рефери — Роман Галимов. Отвечать за VAR будет Алексей Матюнин, ему поможет Дмитрий Чельцов.

В прошлом сезоне «Нижний Новгород» выступал в ФНЛ и занял третье место, набрав 88 очков в 42 матчах. Второе место занял «Оренбург», но из-за требований РПЛ не смог подняться в классе, поэтому в Российскую Премьер-Лигу вышли нижегородцы. «Сочи» набрал в минувшем сезоне РПЛ 53 очка и финишировал на 5-й строчке.

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