Жамалетдинов: хотел бы я вернуться в ЦСКА, как Заболотный? Почему бы и нет

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов рассказал, что был бы не против вернуться в ЦСКА в будущем. Форвард является выпускником академии армейцев.

«Не могу сказать, что игры против ЦСКА стали чем-то обычным. Сколько бы я ни сыграл против них, команда всё равно будет родной и самой близкой. Каждая следующая встреча с армейцами будет особенной.

Хотел бы я вернуться, как Заболотный? Почему бы и нет. Если будет предложение, конечно, вернулся бы. Я в курсе всех последних новостей команды, плюс с нынешними футболистами разговариваем на разные темы. Все верят, что это пойдёт на пользу», — цитирует Жамалетдинова «Р-Спорт».

Нападающий Антон Заболотный присоединился к ЦСКА перед началом нынешнего сезона, ранее он выступал за «Сочи». Форвард также является выпускником академии армейцев, он вернулся в клуб спустя 9 лет.

Жамалетдинов провёл за армейцев 41 матч, забил пять голов и отдал результативную передачу. В 2020 году форвард перебрался в «Уфу» за € 270 тыс.

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