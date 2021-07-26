Томас Тухель: некоторые футболисты хотят покинуть «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о работе с командой и возвращении в клуб ранее арендованных футболистов.
«Раньше я с подобным не сталкивался. Это было ново и любопытно, потому что некоторые вернувшиеся футболисты хотят получать больше игрового времени, другие хотели остаться в клубах, которые их арендовали. Кто-то провёл в «Челси» два или три предсезонных сбора. Некоторые ищут возможность остаться, некоторые хотят покинуть команду. Футболисты не роботы, они люди, и поэтому я вынужден признать, что сейчас не самая простая ситуация для них.
Но я испытываю противоположные эмоции, работая с этой командой. Это позитивный и трудолюбивый коллектив, полный желания учиться, готовый к работе и жаждущий побед. Мне приятно быть их тренером», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».
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