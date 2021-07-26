Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду прибыл в расположение «Ювентуса». Фото

Криштиану Роналду прибыл в расположение «Ювентуса». Фото
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду наряду со своими партнёрами по команде прибыл в расположение клуба. В ближайшее время португалец пройдёт медосмотр и проведёт встречу с руководством туринцев, сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Роналду прибыл в расположение «Ювентуса»

Роналду прибыл в расположение «Ювентуса»

Фото: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

Сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» и Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта. По информации источника, туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо € 31 млн в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать € 20 млн.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Новость по теме
Недвед: Роналду останется в «Ювентусе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021