Криштиану Роналду прибыл в расположение «Ювентуса». Фото

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду наряду со своими партнёрами по команде прибыл в расположение клуба. В ближайшее время португалец пройдёт медосмотр и проведёт встречу с руководством туринцев, сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Роналду прибыл в расположение «Ювентуса» Фото: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

Сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» и Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта. По информации источника, туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо € 31 млн в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать € 20 млн.



Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.