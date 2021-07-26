Криштиану Роналду прибыл в расположение «Ювентуса». Фото

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду наряду со своими партнёрами по команде прибыл в расположение клуба. В ближайшее время португалец пройдёт медосмотр и проведёт встречу с руководством туринцев, сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Роналду прибыл в расположение «Ювентуса»
Фото: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» и Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта. По информации источника, туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо € 31 млн в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать € 20 млн.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 26 июля 2021
-
12:37
-
12:37
-
12:27
-
12:12
-
11:56
-
11:51
-
11:39
-
11:28
-
11:27
-
11:00
-
10:50
-
10:47
-
10:42
-
10:13
-
10:02
-
09:44
-
09:40
-
09:28
-
09:23
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
07:35
-
07:23
-
07:14
-
04:34
-
04:09
-
01:19
-
00:56
-
00:47
-
00:34
-
00:19
-
00:17
-
00:02
- 25 июля 2021
-
23:41